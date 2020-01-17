Послание Путина на Западе сравнили с «эффектом разорвавшейся бомбы»

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее на текущей неделе, вызвало «эффект разорвавшейся бомбы», утверждает автор статьи американского издания Fort Russ News Артур Эванс.

Перевод статьи представлен «ИноСМИ.ру».

«В этот раз Путин почти не говорил о внешней политике, большая часть президентского выступления состояла из вопросов развития и трансформации в самых социально значимых сферах жизни», – отметил Эванс.

Он отметил, что лейтмотивом послания стал акцент на необходимости увеличения рождаемости и численности россиян, эта проблема, по словам автора, знакома любой европейской стране.

В материале подчеркивается, что слово «семья» стало главной темой в послании российского лидера. «Он прямо сказал, что семья – это главная общественная и моральная ценность, необходимая новой России. Развивая тему заботы о детях, Путин не забыл о том, что будущие поколения должны быть образованными и здоровыми», – добавил журналист.

Эванс обратил внимание, что Путин, «который мыслит глобальными категориями геополитики», говорил в послании про бесплатное и качественное питание для школьников младших классов.

«Он призвал скорректировать реализацию так называемых национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение». То есть сам Путин их утвердил, но уже через год ему хватило воли признать, что они не столь совершенны, а их выполнение пробуксовывает», – отмечается в статье.

Путин в ходе своего послания предложил подготовить изменения в Конституцию России, что стало «настоящим сюрпризом для политического истеблишмента», добавил автор.

«Российский лидер предложил доверить парламенту право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства – и даже сам Путин будет не вправе их отклонить. Хотя и оставляет за собой право их отстранения в последствии. Роль губернаторов и местного самоуправления не просто будет усилена, эти положения предложено внести в Конституцию», – перечислены в статье предложения российского лидера.

По мнению Эванса, «эхо очередного выступления» Путина будет звучать долго, и его «отзвуки» будут слышны далеко за пределами России.

«Изменения и трансформации РФ и мира, их понимание лидером одной из сильнейших ядерных держав – это важная часть знания, анализируя которое мы можем услышать голоса ближайшего будущего», – заключил журналист.

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу.

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Последнее: Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее на текущей неделе, вызвало «эффект разорвавшейся бомбы», утверждает автор статьи американского издания Fort Russ News Артур Эванс. Перевод статьи представлен «ИноСМИ.ру». «В этот раз Путин почти не говорил о внешней политике, большая часть президентского выступления состояла из вопросов развития и трансформации в самых социально значимых сферах жизни», – […]