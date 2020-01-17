Le Monde — «одержим контролем» — Путин может оставить пост, но не власть

Предложенные Владимиром Путиным изменения Конституции РФ преследуют только одну цель — сохранить сильную центральную власть, полагают журналисты Le Monde. Как пишет французское издание в редакционной статье, Путиным руководит «одержимость контролем», и хотя президентский пост он, возможно, и покинет, в том или ином качестве нынешний лидер по-прежнему будет оставаться у власти.



Reuters

Если поподробнее изучить озвученные Владимиром Путиным в среду в ходе обращения к Федеральному собранию предложения о поправках в Конституцию, можно сделать лишь один вывод: российский лидер заключил, что, «пробыв у власти 24 года и ни с кем ей не делясь», он не cможет её отдать, пишет французская Le Monde в редакционной статье.

Как отмечают журналисты газеты, предложенные президентом изменения предусматривают «новое перераспределение полномочий на высшем уровне государственной власти» по итогам «четвёртого и, по идее, последнего президентского срока» — ведь российская Конституция в её нынешнем варианте запрещает занимать президентское кресло два срока подряд. Путину, который пришёл к власти в 2000 году, став преемником Бориса Ельцина, уже приходилось прибегать к «уловкам», чтобы обойти это ограничение — на период с 2008-го по 2012 год он «поменялся постами» со своим премьер-министром Дмитрием Медведевым, после чего вернулся к президентству, дважды победив на выборах, напоминает редакция Le Monde.

«Теперь придётся найти что-то другое, — пишут авторы. — В свои 67 лет Владимир Путин, вероятно, ещё может задуматься над тем, чтобы отказаться от президентства, но вряд ли — от контроля над страной, которой он правит уже 20 лет, уже став самым долгим российским лидером со времён Сталина. Оказавшись во главе страны, он создал ещё более централизованную систему принятия решений, чем было в почившем Советском Союзе, где Генеральный секретарь ЦК КПСС хотя бы был вынужден считаться с Политбюро. Опершись на силовиков, Путин смог оттеснить на периферию всю реальную политическую оппозицию».

По мнению редакторов Le Monde, Путин «обезвредил» потенциальных «внесистемных» противников вроде Михаила Ходорковского и Алексея Навального, однако «внутри системы всё же остались лагеря его соперников» — и, по данным газеты, «их аппетиты по мере приближения 2024 года разыгрывались всё сильнее». Именно для того, чтобы «умерить амбиции» этих людей — а также потому, что «природа не терпит пустоты», — Путин и создал сейчас «условия для политических преобразований», считают авторы материала. «Преданного, но непопулярного Медведева, в свою очередь, попросили отправить в отставку своё правительство и отослали на скамейку запасных в ожидании лучших — ну или худших — времён», — иронизируют журналисты.

Отдельные наблюдатели предполагали, что российский президент желает добиться объединения РФ и Белоруссии для того, чтобы, возглавив этот союз, сохранить власть после 2024 года, отмечается в материале. Впрочем, даже если так оно и было, сопротивление «сильного лидера» Александра Лукашенко, по всей видимости, «удержало» Путина от подобных шагов. Между тем, предложенные им реформы, которые, по его словам, будут вынесены на народное голосование, кажутся способом «подготовить для него же возможность дальше оставаться внутри российского госаппарата — либо снова в качестве премьера, но с более широкими полномочиями, чем сейчас, либо же во главе Госсовета», полагают авторы.

Как бы ни оформились в итоге такие замыслы, подобная «революция сверху», как окрестили эти предложения некоторые российские журналисты, имеет только одну цель: сохранить в РФ мощную центральную власть, убеждены члены редакции Le Monde. Об этом в своём обращении упоминал и сам Путин, «обманув надежды тех, кто считал, что демократическая система должна развиваться через расширение полномочий парламента». «В конечном счёте стало ясно, что Путиным руководит одержимость контролем», — подытоживают авторы.

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Последнее: Предложенные Владимиром Путиным изменения Конституции РФ преследуют только одну цель — сохранить сильную центральную власть, полагают журналисты Le Monde. Как пишет французское издание в редакционной статье, Путиным руководит «одержимость контролем», и хотя президентский пост он, возможно, и покинет, в том или ином качестве нынешний лидер по-прежнему будет оставаться у власти. Reuters Если поподробнее изучить озвученные […]