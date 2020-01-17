Помпео заявил о рассмотрении США вопроса о превентивном ударе по ядерным объектам Ирана

В администрации США задумывались о нанесении превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить появления у страны ядерного оружия, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, в эфире Hugh Hewitt Radio Show.

Журналисты поинтересовались, нужны ли такие превентивные удары по ядерным объектам Ирана в связи с ракетными атаками со стороны исламской республики по территории других стран.

«Это важный вопрос, над которым мы много думали», – сказал Помпео, передает РИА «Новости».

По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп заверил, что Иран «никогда не сможет получить ядерное оружие». Тегеран же заявлял о том, что не стремится обладать этим оружием.

«Мы собираемся сделать все необходимое, что должно быть сделано, чтобы гарантировать, что это заявление, это обязательство, которое, как иранцы утверждают, они сделали, является реальным, подтвержденным, проверяемым, и мы никогда не позволим этому случиться», – сказал Помпео.

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