Мнение: Письмо: «Никогда не слышала тиканья часиков»

Эта автор описывает, как она оказалась в вакууме.

И описывает очень типичный сценарий: три уровня ЗВ.

С первого уровня вы спускаетесь на нулевой, там ЗВ гуще и интересующихся вами людей мало, а с нулевого — на минус первый, и там густой ЗВ и запустение.

А ниже уже совсем вакуум.

Давайте разбираться, почему.

s_tremlenie

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Большое спасибо за книгу и блог!

Мне 34 года, я не замужем, детей нет и мне кажется, что сейчас я нахожусь в вакууме и это очень пугает.

С 20 лет я сидела на сайтах знакомств и вся моя жизнь сводилась к этому постоянному поиску. У меня было очень много свиданий, большинство из которых заканчивались ничем. Со временем я стала голодным духом. В реальной жизни на меня иногда обращали внимание мужчины с очень высокой ОЗ, с которыми я контактировала по работе, но это тем более ни к чему не приводило.

(Все голодные духи возникают из-за короны и ЗВ)

За последние два года у меня было три романа.

С Петей мы встречались около пяти месяцев и даже успели чуть-чуть пожить вместе. У нас была примерно равная ОЗ, но я, несмотря на годы бесплодных поисков, все же считала, что достойна большего. Однако раз других желающих не нашлось, решила, что он – моя «красная цена». Петя был очень заботлив, познакомил со всей своей семьей, рвался познакомиться с моей мамой и говорил о свадьбе и детях. Проблема была в том, что это был этакий Карандышев, который изо всех сил пытается казаться Паратовым. В общем, я испытывала постоянный испанский стыд, стоило нам выйти в люди. В итоге, я сбежала. После этого он прислал мне целую программу по восстановлению наших отношений, но я его просто заблокировала.

(Вот это первый уровень ЗВ. Может быть Петя и был чем-то похож на Карандышева, но только автор совсем не была похожа на Ларису Огудалову, вокруг которой толпились кавалеры. Скорее всего он говорил с ней сверху из-за ее низкой значимости, но автор не видела это под короной, считала его минусом, а себя плюсом, поэтому раздражалась и включала Училку, с которой он спорил Выскочкой и бесил автора. Первый уровень ЗВ — это когда вы дефолт принимаете за свой плюс в дисбалансе, не видя, что второму вы тоже не сдались)

Через несколько месяцев я познакомилась с Васей. У него ОЗ была повыше, чем у меня и он был постарше на несколько лет. На первом свидании он сообщил мне, что я его типаж и он очарован. В день третьего свидания шеф предложил мне повышение, предварительно пошутив, что меня увольняют. Я рассказала об этом Васе, на что он ответил, что был бы даже рад, если бы меня и правда уволили: тогда он бы тут же предложил мне переехать к нему и стал содержать.

(Из ЗВ после Пети она выглянула с большими щипцами, сразу выщипцевала признания и обещания из Васи. Из-за ЗВ девушки не замечают, как щипцуют. Можете перечислить основные виды таких щипцов? Как девушки заставляют мужчин вешать себе лапшу на уши?)

Когда мы начали встречаться, он почти оправился от полученной ранее травмы, но буквально через пару недель ее «освежил». Из-за этого наши встречи начали проходить только у него дома, куда мне приходилось ездить, в том числе после работы.

(Он все время пел арию Мертвого Жука, что-то про любовь к бывшей и травму. Ему было лень ходить с ней куда-то, поэтому он звал ее к себе домой, это максимум на что он был готов)

Я, с одной стороны, «входила в положение», за что он был мне благодарен и даже, расчувствовавшись, в первый раз сделал предложение и потом пару раз повторил его уже в другие дни. А с другой стороны, мне казалось, что он несколько преувеличивает масштабы бедствия и просто такой формат ему удобнее.

(Она подозревала низкую значимость, щипцевала его кислыми щами, ему приходилось кормить ее корону всяким мусором, чтобы не видеть щи)

Также он постоянно требовал секса и долгих разговоров ни о чем в те дни, когда я была у себя дома. Когда мы наконец-то выбирались в ресторан под его окнами, он мог весь вечер сидеть с кислыми щами, а потом заявить, что я его все-таки не люблю или не хочу.

(Секс ему был не очень нужен, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Тратить время и деньги на ее развлечение он тем более не хотел)

На этой почве мы однажды серьезно поругались: я сказала, что устала от его давления, что ему все это, по-видимому, больше надо и он должен дать мне вздохнуть. На это он обиделся и послал меня.

(Ему это все было совсем не надо, он соглашался с ней встречаться только ради нее, поэтому тут же послал ее, едва она озвучила претензии)

Через несколько дней он попытался восстановить отношения, как ни в чем не бывало. Но к тому моменту я поняла, что без него мне лучше, чем с ним и на контакт не пошла.

(Потом его совесть стала мучить, он решил извиниться, но она уже обмоталась ЗВ второго уровня и спустилась ниже. Этот тип ЗВ — когда вы свой минус в дисбалансе считаете плюсом в дисбалансе. Разрыв с реальностью очень большой уже и корона, которую закрывает ЗВ, тоже большая)

С Колей мы провстречались только месяц. После первого свидания он начал приглашать меня на встречи снова и снова, соглашался на все мои варианты проведения досуга. Мне поначалу показалось, что он завидный жених с хорошей ОЗ: квартира, машина, перспективная профессия, при этом сам хозяйственный, «все в дом», без вредных привычек, немножко неухоженный, но это же поправимо.

Я закрывала глаза на его сладострастные рассказы об акциях в продуктовых магазинах, которые, как мне кажется, простительны бабушке-пенсионерке, а не работающему мужику в расцвете сил, который хочет расположить к себе женщину. Думала, ну он просто домовитый, к тому же на свиданиях он за все платил, не заикаясь о раздельном счете.

(Этого она щипцевала со страшной силой, тянула его на свидания, а у него был так убит имидж, что он соглашался платить за кафе. Ему было жаль денег и он все время рассказывал ей что-то про экономию. Но у автора уже такой густой ЗВ, что ей казалось, что он ее так вовлекает в супружескую жизнь. Она совсем не замечала своих инициатив. Понятно, откуда мой вывод?)

Хотя, разумеется, такие рассказы не прибавляли ему сексуальности в моих глазах. А в остальном мы, вроде, неплохо ладили. Когда дело дошло до секса, все тоже прошло нормально. Правда я обмолвилась, что пока к нему не привыкла и растягивать удовольствие специально ради меня не надо. Мы встретились у него дома еще раз. На третий раз я предложила куда-то пойти, чтобы прервать череду домашних посиделок, но он все же уговорил меня опять прийти к нему в гости сразу после работы.

(Он водил ее в кафе, чтобы добраться до секса, хотя она ему совсем не нравилась, но он был на безрыбье и его это мучило. Сексуально автор его не привлекала и женщин давно не было, поэтому он никак не мог кончить. Но наша автор возомнила под своей короной и ЗВ, что он «растягивает удовольствие», попыталась опять заставить его идти в кафе, но тут уж он наотрез отказался тратить деньги и время. Автор же решила, что он слишком горит и поэтому хочет встретиться дома)

Он накормил меня невкусным супом, мы посмотрели фильм и перешли к сексу, которого мне не очень хотелось, но я была не против.

Однако он решил, что мне все нравится сильнее, чем обычно и начал растягивать удовольствие. Сразу после я спросила, делал ли он это специально. Он ответил, что да.

(А что он должен был сказать? Что изо всех сил старается кончить, но эрекция не очень и не выходит? Зачем вы задаете такие вопросы, как глупые куры? Конечно вам скажут, что да, специально или расскажут про даосские практики. Просто запомните, что если мужчина действительно оттягивает приблизившийся оргазм, вам будет настолько приятно, что скучать и в голову не придет. Есть такая особенность у тех, кто это умеет. Даже воздух начинает вибрировать, не только ваше тело и кровать)

И тогда я произнесла роковую фразу, что мне «чем быстрее, тем лучше». Он разозлился, сказал, что мне не нужен секс, вызвал такси и спровадил меня домой без лишних слов с моей и его стороны. На этом наше общение закончилось, о чем я совершенно не жалею. Хотя мне обидно, что он фактически вышвырнул меня за дверь, получив при этом все, что хотел.

(Он не только не получил ничего, он потратил деньги на неприятное общение и получил неприятный секс. Поэтому и выкинул ее так жестко. Но автор обмоталась ЗВ третьего типа. Это когда вы противны, но вам кажется, что от вас были без ума, но обиделись, потому что вы отказали. Это совсем плохой ЗВ. Расскажете, как ЗВ прогрессирует и почему? В этой истории хорошо видно)

И вот теперь я опять одна: на моих любимых сз полный штиль, на работе и учебе подходящих кавалеров нет, а случайных знакомств со мной практически не случается.

(Еще бы)

В плане семьи и тем более детей я уже поставила на себе крест: «не жили хорошо, поздно и начинать». Может быть это ЗВ, но я никогда не слышала тиканья часиков: раньше мне просто хотелось к кому-то прилепиться, а сейчас страшно, что я в итоге так и останусь одинокой.

(Тиканье часиков плохо слышат те, у кого в каждом ухе по банану. Один банан — это «я не баба, а мужик», второй банан — «я не тело, а дух». Нормальные женщины, женского пола, из плоти, часики слышат в 34 года, отчетливо. С бананами в ушах тоже слышат, но после 40)

Я полностью себя обеспечиваю и помогаю маме, благодаря блогу захлопнула голодную пасть и уже не жду от мужчин материальной опеки, хотя к европейской схеме 50 на 50 все же не готова.

(Но европейцы очень ждут ее в свои объятия, а она им такая: «Гейропа? Спасибо, нет!»)

В плане имиджа, очевидно, что мне не хватает обаяния, но чисто внешне думаю, что все нормально. Понимаю, что проблема в багах и границах, стараюсь корректировать свое поведение, но, судя по результатам, получается не очень.

Подскажите, пожалуйста, что я упускаю и с чего мне начать прокачку ресурса любви.

(С расплетания ЗВ)

Большое спасибо, если дочитали!

Источник: Эволюция

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Последнее: Эта автор описывает, как она оказалась в вакууме. И описывает очень типичный сценарий: три уровня ЗВ. С первого уровня вы спускаетесь на нулевой, там ЗВ гуще и интересующихся вами людей мало, а с нулевого — на минус первый, и там густой ЗВ и запустение. А ниже уже совсем вакуум. Давайте разбираться, почему. s_tremlenie Здравствуйте, уважаемая […]