В центре Москвы мужчина обстрелял легковушку

В Москве водитель BMW обстрелял из травматического пистолета машину Lada. Инцидент произошел на 3-й Фрунзенской улице.

Согласно предварительной версии, между двумя автомобилистами произошел конфликт. В результате мужчина, находившийся за рулем BMW, вышел из машины, достал пистолет и несколько раз выстрелил в лобовое стекло Lada.

По данным РЕН ТВ, в отечественном автомобиле сидела женщина. Она не пострадала.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Tilda разблокировала проект о «ростовском деле». Конструктор сайтов Tilda Publishing разблокировал созданную на платформе страницу в поддержку фигурантов «ростовского дела». Об этом говорится в его блоге. Блокировку объяснили тем, что создатели страницы использовали функцию «Потоки» для быстрой публикации новостей, а для нее введены жесткие ограничения на создание контента на общественно-политические темы, о чем пользователя предупреждают. […]