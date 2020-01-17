В центре Москвы мужчина обстрелял легковушку

В Москве водитель BMW обстрелял из травматического пистолета машину Lada. Инцидент произошел на 3-й Фрунзенской улице.
Согласно предварительной версии, между двумя автомобилистами произошел конфликт. В результате мужчина, находившийся за рулем BMW, вышел из машины, достал пистолет и несколько раз выстрелил в лобовое стекло Lada.
По данным РЕН ТВ, в отечественном автомобиле сидела женщина. Она не пострадала.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Tilda разблокировала проект о «ростовском деле». Конструктор сайтов Tilda Publishing разблокировал созданную на платформе страницу в поддержку фигурантов «ростовского дела». Об этом говорится в его блоге. Блокировку объяснили тем, что создатели страницы использовали функцию «Потоки» для быстрой публикации новостей, а для нее введены жесткие ограничения на создание контента на общественно-политические темы, о чем пользователя предупреждают. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Биологи продолжают исследовать процесс клеточного воскрешения / 14 января
- Мнение: Как весело встретить Новый год. Инструкция / 31 декабря
- Компания Ford создала окна для слепых людей / 5 января
- Мнение: Шендерович подставил «Эхо Москвы» / 24 ноября
- Странный ролик старшей дочери Максима Виторгана вызвал недоумение в сети / 2 января
- Мнение: Крымский мост. С праздником! / 23 декабря
- Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт / 29 ноября
- «Можешь стареть, Алла»: Максим Галкин рассказал о семейной жизни с Пугачёвой / 25 декабря