Волчата способны выполнять команду «апорт» и приносить людям мяч

Недавний опыт показал, что волчата могут приносить людям мяч и ловить его. Проводили исследование шведские ученые.

Обычные собаки нередко приносят мяч хозяину, который бросил его. Если прежде считалось, что на такое способны только псы, то недавний эксперимент научных сотрудников Стокгольмского университета продемонстрировал, что данное поведение свойственно и волкам, которые не привыкли испытывать привязанность к людям. Узнали об этом эксперты случайно во время тестирования 13 волчат при помощи метода оценки моделей поведения у обычных щенков.

В период испытаний волчата возрастом в восемь недель проявили спонтанно интерес к мячу и возвратили его незнакомому им человеку, получив поощрение. Прежде считалось, что у собак умственные способности, необходимые для понимания приказов людей, появились только 15 000 лет назад после одомашнивания, поэтому действия волков вызвали у специалистов удивление. Первоначально эксперты не думали, что питомцы станут реагировать на команды людей, но некоторые из животных выполнили команду «апорт». В следующий раз опыт повторился, и звери снова пытались контактировать с учеными.

Проведенный опыт, как считают в университете, поможет понять многое из поведения представителей семейства псовых. Эксперты уверены, в действиях маленьких волчат есть смысл. В целом, подобные особи встречаются в популяции, и они обладают преимуществом перед иными сородичами на ранних этапах одомашнивания.

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