Суд арестовал главу МВД Коми

17.01.2020, 19:26, Новости дня

Сыктывкарский городской суд арестовал министра внутренних дел Коми Виктора Половникова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – огласила решение судья Валентина Трофимова, передает ТАСС.

Напомним, в четверг в СК РФ сообщили, что министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки.



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