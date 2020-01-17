Павел Астахов прокомментировал введение материнского капитала и региональную инициативу Коми

Павел Астахов дал свои комментарии на тему введения материнского капитала при появлении на свет первого ребенка. Также он отметил инициативу главы региона в Коми, где уже вручаются подобные сертификаты новоиспеченным родителям.

Многие после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил свое послание к Федеральному собранию в данной части, назвали его социальным. По словам Астахова, этот аспект стоит рассматривать и с экономической точки зрения, поскольку обе сферы очень тесно связаны между собой. Экономика в стране не может оставаться сильной, если граждане являются несчастными. В связи с этим он считает предоставление материнского капитала при появлении на свет первого ребенка вполне оправданным.

По словам Астахова, данная программа изначально была уникальной. Во всем мире существует не очень много государств, которые аналогичным путем поддерживают демографические показатели. Когда эта инициатива вводилась впервые, Астахов лично общался на эту тему с главами субъектов. Его порадовал тот факт, что практически во всех регионах РФ она была реализована.

Сейчас РФ выходит на новый уровень развития поддержки молодых сетей. Когда материнский капитал будет полагаться родителям первенцев, то демографические показатели улучшатся, а этот факт не может не радовать. Отмечается, что в Коми уже были вручены сертификаты молодым матерям, несмотря на то, что на федеральном уровне только будут приниматься соответствующие нормативно-правовые акты.

Выплата материнского капитала со стороны власти является правильным решением. Помогая молодым матерям и детям, страна делает очередной шаг по направлению к созданию надежного общества. Необходимо понимать, что малыши нуждаются во всем с первого дня рождения.

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