«На здоровье не жалуюсь»: Жванецкий удивился слухам о диагностированной у него онкологии

Михаил Жванецкий с недоумением отреагировал на новость, появившуюся в СМИ, о диагностированной у него онкологии. 85-летний сатирик опроверг информацию о болезни, заявив, что на данный момент он обедает в ресторане и на самочувствие не жалуется.
Как ранее рассказал «МК», у Жванецкого перед Новым годом диагностировали рак предстательной железы – заболевание, от которого скончались Вилли Токарев и Олег Табаков. Якобы знаменитость после праздников, проведенных в Одессе, обратился за помощью к специалистам больницы Управления делами президента.
Жванецкий, когда с ним связались журналисты для прояснения ситуации, очень удивился, узнав о «своем диагнозе». Сатирик опроверг слухи, но отметил, что понимает, откуда «растут ноги». Как ранее объяснила супруга артиста, они с Михаилом Михайловичем в силу возраста периодически наблюдаются у врачей с профилактической целью. Сам Жванецкий заявил, он нормально себя чувствует, не жалуется на здоровье, и добавил: «Вот, сижу в ресторане».
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