В Госдуму внесли законопроект об исключении вида на жительство из оснований утраты убежища

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ могут исключить из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В законопроекте сказано, что сейчас одним из оснований утраты статуса беженца или временного убежища является получение разрешения на постоянное проживание в РФ (вида на жительство). В итоге лицо, получившее вид на жительство, теряет гарантии на запрет возвращения против его воли на территорию своего государства, даже если продолжают существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был предоставлен статус беженца или временное убежище, информирует РИА «Новости».

Авторы инициативы Леонид Калашников, Виктор Водолацкий, Ольга Епифанова и Павел Шперов отмечают, что лица данной категории иногда не могут получить на руки вид на жительство из-за отсутствия действительных документов, удостоверяющих личность. Это может быть связано с истечением срока действия национальных паспортов или их отсутствия.

«Законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища», – сказано в документе.

При этом авторы уточняют, что для этого необходимо внести поправки в ФЗ «О беженцах», которые не потребует дополнительных расходов.

Кроме того, предлагается исключить из него положения о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ является основанием для законного пребывания данного лица в стране. По мнению авторов, само свидетельство подтверждает факт предоставления лицу временного убежища, тогда как основанием для законного пребывания на территории РФ является предоставление иностранному гражданину соответствующего статуса.

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