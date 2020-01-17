Дело Шеремета. Трое военных заявили в суде, что Дугарь в дни перед гибелью Шеремета работала в госпитале

Трое украинских воееннослужащих в Печерском райсуде Киева, где 17 января рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, заявили, что в дни перед убийством журналиста Павла Шеремета она была на работе в госпитале в Донецкой области. Об этом пишет «Украинская правда».

Военнослужащий Денис Громов рассказал, что в июле 2016 года находился в госпитале Красноармейска Донецкой области.

«Яна была той медсестрой, которая подошла ко мне. Когда врач назначил препараты, уколы, капельницы, то это делала именно Яна …. Я даже не знал, что ее зовут Яна до всех этих событий, я просто ее запомнил в лицо… Я находился в госпитале с 16-го по 18 число (июля. – «ГОРДОН»). Я ее не видел каждую секунду, каждую минуту, но я ее видел каждый день», – рассказал он.

Павел Плебенович, еще один свидетель, рассказал, что Дугарь ставила ему капельницы в госпитале Красноармейска.

«Яну впервые увидел 17 июля 2016 года. Она мне ставила капельницу в городе Красноармейск. После того, как я получил ранения 16 июля, меня отправили в Курахово, и дальше меня отправили в Красноармейск. И там я с ней познакомился, она мне ставила капельниц… На следующий день она мне снова ставила капельницы, делала уколы, потому что у меня появились сильные боли», – рассказал он.

Военные рассказали, что не общались с Дугарь после лечения в госпитале, а о ее аресте узнали из СМИ.

Также в суде выступил военный Сергей Хомицкий. Он рассказал, что 17 и 18 июля 2016 года тоже видел Дугарь в госпитале.

«Когда я сидел, шел доктор и сзади шла Яна. У нее специфическая походка, она, как спортсменка, ходит, и плюс у нее на руке татуировка», – заявил он.

Несколько человек, среди которых бывший нардеп Оксана Корчинская, нардепы Верховной Рады IX созыва Яна Зинкевич, Михаил Бондарь («Европейская солидарность»), Виктория Вагнер («Слуга народа») и другие заявляли о готовнсти взять подозреваемую на поруки.

Суд перенес рассмотрение апелляции на 24 января, поскольку не получил материалы уголовного производства.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией» (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

Защита Дугарь подала ходатайство об изменении меры пресечения.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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