Ермак о словах Данилова, что самолет МАУ сбит ЗРК российского производства: Это не утверждение

Версия секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, что самолет Boeing «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит ракетой российского зенитного комплекса «Тор», пока не подтверждена.

Об этом помощник президента Украины Андрей Ермак заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 15 января.

«Это все (чем был сбит самолет. – «ГОРДОН») является предметом изучения нашей комиссии. …Безусловно, у меня нет оснований не доверять этой информации. Господин Данилов человек очень профессиональный и опытный. Но опять-таки, это было его предположение, основанное на тех фактах и информации, которой он, как секретарь СНБО, обладает. Но это не утверждение», – сказал Ермак.

По его словам, в команде президента Украины Владимира Зеленского единая позиция, «что все окончательные выводы и детали этой трагедии президент сообщит обществу только после того, как будут сделаны окончательные выводы комиссии», которая работает в Иране.

«Для тех людей, которые потеряли близких, для страны, которая потеряла своих граждан, для будущих пассажиров, которые будут садиться на борт самолетов разных авиакомпаний, очень важно четко понимать, что произошло и как произошло», – подчеркнул Ермак.

Версию о «Торе» Данилов озвучил 9 января, на следующий день после того, как пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Позже Данилов снова не исключил причастность российских производителей ЗРК к авиакатастрофе в Иране.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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