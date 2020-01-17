«Укрлендфарминг» обратился к Зеленскому и заявил о попытках НАБУ допросить 10 тысяч сотрудников холдинга

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины без законных оснований хотят допросить 10 тысяч работников агрохолдинга «Укрлендфарминг», заявило руководство группы компаний в открытом обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованном на сайте холдинга.

«Мы столкнулись с ситуацией, которая еще раз доказывает, что детективы НАБУ нарушают закон и не заинтересованы в объективном подходе к делу, которое связано с акционером нашей компании Олегом Бахматюком. Более того, они продолжают преследовать бизнес-структуры, где работает огромное количество людей. И мы считаем, что действия детективов НАБУ направлены на то, чтобы сорвать посевную кампанию в одном из крупнейших агрохолдингов Украины. Главная причина – личная месть директора НАБУ Артема Сытника, который недавно был внесен в реестр коррупционеров», – сказано в обращении к президенту.

В «Укрлендфарминге» сообщили, что 15 января детективы Харьковского отделения НАБУ провели несанкционированные допросы людей в селе Токари Лохвицкого района Полтавской области.

«Фактически вводя людей в заблуждение, манипулируя и не сообщая им об их правовых возможностях касательно их защиты, без каких-либо процессуальных документов, как должно быть согласно нормам действующего законодательства, отобрали объяснения по конфиденциальной информации, а именно заработной плате. Мы понимаем, что эти действия направлены на дестабилизацию работы предприятия путем прямого незаконного давления на работников компании. На следующий день эти же детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское. В кабинете директора они сообщили, что должны опросить 10 тысяч человек об их заработных платах без каких-либо правовых и процессуальных оснований и соответствующих документов», – подчеркнули авторы письма.

В документе отмечается, что действия детективов НАБУ направлены «не на борьбу с коррупцией, а на то, чтобы дестабилизировать компанию, в которой работает почти 30 тысяч человек, посеять среди них смятение, запугать их и фактически сорвать посевную, которая сейчас находится в стадии подготовки».

«Для нас непонятно, каким образом такие действия могут касаться уголовного дела против Олега Бахматюка и «VAB Банка». Мы видим, что руководитель НАБУ – господин Сытник – руководствуясь желанием отомстить после того, как суд признал его коррупционером, совершенно не придерживается никаких правовых норм. Мы призываем и господина Сытника, и органы прокуратуры обратить на это внимание. Мы не будем сидеть, сложа руки, и смотреть на то, как эти люди уничтожают наше предприятие, манипулируют сознанием общества, запугивают работников «Укрлендфарминг», чем препятствуют нормальному производственному процессу», – заявили в компании.

Авторы отметили, что компании «Укрлендфарминг» и «Авангард», на которых работает 27 тысяч человек, создают за год 1% ВВП страны, платят 3 млрд гривен заработной платы и более 2,5 млрд налогов всех уровней.

«Мы обращаемся ко всем органам власти, к президенту, к премьер-министру и генеральному прокурору, который нас совершенно не хочет услышать: не давайте возможности одному человеку, ослепленному жаждой мести, заходить настолько далеко, чтобы уничтожить компанию, в которой работают десятки тысяч людей! Если давление на ГК «Укрлендфарминг» не прекратится, мы будем делать публичные шаги в ответ. Конечно, у нас нет ни армии, ни солдат, ни других возможностей, которые есть в силовых структурах. Мы вынуждены будем выводить людей на протесты вместо того, чтобы они занимались земледелием и приносили пользу своим семьям и государству. Единственное, чего они будут требовать, – это сохранение своих рабочих мест, которые хочет у них отобрать коррупционер Артем Сытник», – сказано в письме к Зеленскому.

Авторы призвали Сытника не нарушать закон и не заставлять это делать подчиненных ему детективов.

«Еще раз призываем: опомнитесь, господин Сытник, в своей слепой мести! Мы не виноваты, что вы – коррупционер! Не заставляйте своих подчиненных нарушать закон, потому что они все равно, рано или поздно, за это будут отвечать. Но мы не допустим, чтобы ответственность настигла их на обломках нашей компании», – отмечается в обращении.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела «VAB Банка». Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал «VAB Банк» неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером «VAB Банка».

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен написал 11 ноября открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Хафтар "уехав посоветоваться с племенами", но так ничего и не подписав, снова готов ехать в Москву.В адрес Кремля было направлено письмо "дорогому другу Путину", в котором Хафтар принимает предложение снова посетить Москву. «Уважаемый господин Президент Российской Федерации В.В.Путин, мой дорогой друг!Выражаю Вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности […]