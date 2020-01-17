«Не могу представить жизнь без него»: Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе отметили 40-летие дружбы

Этот тандем — редчайший пример крепкой мужской дружбы и творческого союза. На протяжении нескольких последних десятилетий Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе создавали потрясающие киношедевры. Впервые они объединились для работы над драмой о нравах нью-йоркского квартала «Маленькая Италия» под названием «Злые улицы» (Mean Streets) в 1973 году и тогда еще не подозревали, что одна их встреча станет началом их дружбы на всю жизнь.

Я считаю, мне невероятно повезло, что у нас сложились такие крепкие и долгие взаимоотношения. Я не могу представить себе жизнь без него,

— рассказал голливудский актер о режиссере в интервью People.

Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро

За 40 лет им представилась возможность поработать вместе над девятью лентами: в их числе «Таксист» (Taxi Driver) 1976 года, «Бешеный бык» (Raging Bull) 1980 года, все части «Крестного отца» (Goodfellas) 1972, 1974 и 1990 года соответственно, а также «Казино» (Casino) 1995 года. Их последняя творческая работа — драма «Ирландец» (The Irishman), которую в этом году 10 раз номинировали на премию «Оскар» и 4 раза — на премию Гильдии киноактеров.

Съемки этого фильма стали очень особенным опытом для нас. И не имеет значения, сколько призов мы за него получим. Все эти статуэтки, по нашему мнению, — как глазурь на торте: приятное дополнение, но не сильно меняет вкус самого торта.

Также Роберт Де Ниро выразил восхищение талантом друга:

Марти очень чувствителен к актерам и людям вообще. Он берет то, что ему предлагают актеры, и использует это в лучшем свете. Он очень любит познавать новое, читать, смотреть, слушать. Режиссеры должны быть разносторонними и развиваться во многих сферах жизни. Марти действительно такой, и он великолепен.

Кадр из фильма «Ирландец»

Напомним, живой классик Мартин Скорсезе вернулся в большое кино после трехлетней паузы — правда, при помощи Netflix, благодаря которому уже можно увидеть новый фильм мастера. Тему для фильма режиссер «Злых улиц» и «Таксиста» выбрал излюбленную: славные парни и гангстеры. Персонажи взяты из бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома», в котором рассказывалось о жизни самого настоящего киллера Фрэнка Ширана, убившего по заказу около 25 человек. Специально ради этого фильма в одном кадре собрались любимые актеры Скорсезе — кроме Роберта Де Ниро, в нем снялись Аль Пачино и Джо Пеши, а Netflix заплатил им за это аж 105 миллионов долларов.

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