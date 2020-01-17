Спецпредставитель Госдепартамента предупредил Иран о дальнейшей изоляции

17.01.2020, 19:14, Новости дня

Угрозы, сделанные Ираном в отношении США и союзных государств, в итоге приведут только к еще большей изоляции страны. Об этом в пятницу на пресс-брифинге в Госдепартаменте заявил Брайан Хук, спецпредставитель по Ирану, сообщает Reuters.

«Чем больше Иран будет угрожать миру, тем более изолированным он будет становиться», — заявил Хук

Накануне верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за последние восемь лет лично провел молитву в мечети Моссала в Тегеране.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, Хаменеи выступил с резкой критикой в адрес США и союзников, заявив, что «враги Ирана пытаются использовать трагедию с погибшим лайнером, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства Сулеймани». По словам аятоллы, смерть бывшего командира сил «Аль-Кудс» «оплакивают миллионы иранцев и тысячи иракцев».

«Сопротивление должно продолжаться, пока регион не будет полностью очищен от вражеской тирании», — заявил аятолла.

Во время пресс-брифинга Брайан Хук также сообщил журналистам, что США ввели санкции против бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции

  • Русская служба «Голоса Америки»

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