На двери кабинета российского премьера сменили табличку

Сотрудники управления делами президента сменили табличку у дверей кабинета премьера в Доме правительства, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.
На двери повесили табличку с надписью «Председатель правительства Российской Федерации. Михаил Владимирович Мишустин», новая табличка изготовлена на одном из отечественных предприятий, передает ТАСС со ссылкой на Крылову.
Отмечается, что табличка также соответствует стандартам оформления, принятым в Доме правительства.
Ранее сообщалось, что новому премьеру Мишустину предоставили государственную охрану.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.
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