Школьнику-минеру центрального вокзала в Киеве суд вынес предупреждение

17.01.2020, 19:06, Новости дня

Ученику 10 класса, который «минировал» центральный вокзала в Киеве, Печерский райсуд вынес предупреждение. Об этом говорится в постановлении суда от 13 января, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела 27 декабря около 12.30 подросток, находясь в школе, попросил у одноклассника телефон, с которого позвонил на спецлинию полиции и сообщил о минировании центрального вокзала.

Так как он не уточнил, о каком месте речь, оперативники приехали на Центральный железнодорожный вокзал и Центральный автовокзал. В результате поисков взрывчатка найдена не была.

Действия подростка квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) Уголовного кодекса Украины, но так как он не достиг 16 лет, то не может нести ответственность за содеянное. В своем поступке школьник раскаялся.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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