Школьнику-минеру центрального вокзала в Киеве суд вынес предупреждение

Ученику 10 класса, который «минировал» центральный вокзала в Киеве, Печерский райсуд вынес предупреждение. Об этом говорится в постановлении суда от 13 января, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Согласно материалам дела 27 декабря около 12.30 подросток, находясь в школе, попросил у одноклассника телефон, с которого позвонил на спецлинию полиции и сообщил о минировании центрального вокзала.
Так как он не уточнил, о каком месте речь, оперативники приехали на Центральный железнодорожный вокзал и Центральный автовокзал. В результате поисков взрывчатка найдена не была.
Действия подростка квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) Уголовного кодекса Украины, но так как он не достиг 16 лет, то не может нести ответственность за содеянное. В своем поступке школьник раскаялся.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В случае получения наследства Децла его мать готова передать все деньги сыну музыканта. Об этом она заявила в интервью отечественным изданиям. После смерти Дела осталась квартира в Москве, где он ранее проживал. За недвижимость в данное время платит его мать Ирина Толмацкая. В месяц ей приходится отдавать до 15 000 рублей, что накладно для женщины. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гоген Солнцев высказался о разводе с агрессивной женой-пенсионеркой / 26 декабря
- Пэрис Хилтон закрутила новый роман после отмены помолвки: «В этот раз все серьезно» / 17 января
- Максим Виторган станцевал в женском платье ради путевки в Лапландию / 4 декабря
- Ксерокопия путина / 11 декабря
- Медик назвал полезные свойства шпината: «Защита от рака и не только» / 23 декабря
- Мнение: Сегодня должен состояться обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса / 29 декабря
- Стас Пьеха поддержал ранее обвиненную мать Илону Броневицкую в отсутствии внимания к сыну в детстве / 16 января
- Специалисты разрабатывают приложение, предупреждающее пешеходов об опасности на дороге / 30 ноября