В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

17.01.2020, 19:05, Разное

Сотрудники Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве. Предупреждение будет действовать 18 января с 3 до 21 часа.

В ведомстве уточнили, что местами в столице ожидается туман. «Погода потенциально опасна», – говорится в официальном сообщении.



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