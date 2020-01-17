В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Сотрудники Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве. Предупреждение будет действовать 18 января с 3 до 21 часа.
В ведомстве уточнили, что местами в столице ожидается туман. «Погода потенциально опасна», – говорится в официальном сообщении.
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