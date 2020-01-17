Брат Маркелова обвинил организаторов шествия в использовании имени адвоката в политических целях

Организаторы шествия в память об адвокате Станислава Маркелова в Москве пользуются его именем для воплощения своих политических целей, сообщил брат юриста, журналист Михаил Маркелов.

«Каждый год 19-го числа проходят различные акции и, честно говоря, семья уже устала от того, что каждый раз пытаются полоскать имя моего брата. <…> Стас был вне политики, у него было другое мировоззрение, он не имел к ней никакого отношения. И бедная эта девочка, Бабурова, она не занималась политикой, она занималась журналистикой. Каждый год появлялись какие-то активисты, которые пытались брать на знамя фамилию моей семьи и моего брата»», – сказал Маркелов в разговоре с Ura.ru.

Он отметил, что из-за такого внимания семья его брата была вынуждена переехать в Белоруссию.

Маркелов отметил, что организаторы мероприятий не имеют никакого отношения к его брату, а семья адвоката и близкие люди не появятся на этом шествии.

«Все, кто там будут, это посторонние люди, которые его даже не знали», – сказал он. Журналист также призвал не использовать имя своего брата для своих шествий.

Напомним, 19 января 2009 года известный российский адвокат-антифашист Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены 19 января в Москве на Пречистенке. В преступлении были обвиннены представители ультраправой группировки «БОРН» Никита Тихонов и Надежда Хасис. Они были приговорены к длительным срокам.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В случае получения наследства Децла его мать готова передать все деньги сыну музыканта. Об этом она заявила в интервью отечественным изданиям. После смерти Дела осталась квартира в Москве, где он ранее проживал. За недвижимость в данное время платит его мать Ирина Толмацкая. В месяц ей приходится отдавать до 15 000 рублей, что накладно для женщины. […]