Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич опроверг слухи о болезни писателя

На фоне недавно возникших слухов о серьезной болезни Михаила Жванецкого ситуацию решил прокомментировать его представитель. Олег Сташкевич опроверг данные сведения и заявил, что с писателем все в порядке.

По словам секретаря сатирика, он проходит профилактическое обследование в клинике, поскольку этого требует возраст. Сейчас Михаилу Жванецкому 85 лет, и ему нужно следить за своим здоровьем, регулярно проверяясь. Также представитель писателя добавил, что в будние дни он находится в столичной больнице, а на выходные приезжает домой. Вот только никаких болезней у телеведущего не обнаружили, сказал Сташкевич.

Также супруга знаменитости в интервью с журналистами опровергла слухи о том, что избранник болен. Она добавила, что тоже регулярно обследуется в медучреждении, как и ее муж. Ранее в прессе сообщалось о госпитализации Жванецкого.

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