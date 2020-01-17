Huawei выпустит 150-долларовые смартфоны 5G через год

В компании Huawei сообщили, что через год мир увидит новые смартфоны с поддержкой 5G по доступной цене. Каждый желающий сможет приобрести аппарат за $150.
На данный момент самым доступным мобильным устройством с поддержкой работы вышеназванной функции является модель Redmi K30. Стоимость гаджета составляет $290. Такой же ценник должен получить Realme X50 5G в базовой версии. Глава одного из отделений Huawei Ян Чаобинь заявил, что к концу текущего или в начале следующего года компания представит поклонникам бренда смартфон 5G всего за $150. Пока нет никакой информации о проекте, хотя специалисты утверждают, что для его реализации предприятию понадобится другая платформа.
Если разработчики Huawei не смогут решить проблему в ситуации с Google и применением Android, то подобные девайсы могут выйти за пределы домашнего рынка. Также в корпорации не озвучили сведений о возможности использования платформ MediaTek.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В случае получения наследства Децла его мать готова передать все деньги сыну музыканта. Об этом она заявила в интервью отечественным изданиям. После смерти Дела осталась квартира в Москве, где он ранее проживал. За недвижимость в данное время платит его мать Ирина Толмацкая. В месяц ей приходится отдавать до 15 000 рублей, что накладно для женщины. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Развлечения попали под санкции / 4 декабря
- Иллюзионисты братья Сафроновы не дождались предложений от звезд шоу-бизнеса о сотрудничестве / 29 ноября
- Призрак бродит по России, призрак феминизма… / 21 декабря
- Наука: Почему мы не помним себя в детстве? / 10 января
- Мнение: Охранники во власти / 10 декабря
- Мнение: Цифровая безграмотность, онлайн-самообразование и критерий Поппера для бизнеса / 23 декабря
- Мнение: Гомеостаз и баги / 7 апреля
- Поклонники просят родных Анастасии Заворотнюк рассказать правду о состоянии ее здоровья / 19 декабря