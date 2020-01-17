Huawei выпустит 150-долларовые смартфоны 5G через год

В компании Huawei сообщили, что через год мир увидит новые смартфоны с поддержкой 5G по доступной цене. Каждый желающий сможет приобрести аппарат за $150.

На данный момент самым доступным мобильным устройством с поддержкой работы вышеназванной функции является модель Redmi K30. Стоимость гаджета составляет $290. Такой же ценник должен получить Realme X50 5G в базовой версии. Глава одного из отделений Huawei Ян Чаобинь заявил, что к концу текущего или в начале следующего года компания представит поклонникам бренда смартфон 5G всего за $150. Пока нет никакой информации о проекте, хотя специалисты утверждают, что для его реализации предприятию понадобится другая платформа.

Если разработчики Huawei не смогут решить проблему в ситуации с Google и применением Android, то подобные девайсы могут выйти за пределы домашнего рынка. Также в корпорации не озвучили сведений о возможности использования платформ MediaTek.

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