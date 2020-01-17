Мнение: Колонна ВДВ в Таль-Темере

Колонна российских десантников на въезде в Таль-Темер в Рожаве. Город примечателен тем, кто к западу и северо-западу от него периодически продолжаются столкновения протурецких боевиков СНА с курдами из SDF и сирийскими военнами.

По пути встретили "партнеров".

На одной из российских машин можно заметить эмблему ВДВ.



Видимо сил одной военной полиции не достаточно, чтобы брать под контроль столь большие территории, которые перешли под контроль Асада и России после начала операции "Друга Реджепа" против курдов.

Плюс фото колонны, которая 15 января отметилась в Камышли.

Источник: Colonel Cassad

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