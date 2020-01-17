Мнение: Колонна ВДВ в Таль-Темере

17.01.2020, 19:01, Разное

Колонна российских десантников на въезде в Таль-Темер в Рожаве. Город примечателен тем, кто к западу и северо-западу от него периодически продолжаются столкновения протурецких боевиков СНА с курдами из SDF и сирийскими военнами.
По пути встретили "партнеров".

На одной из российских машин можно заметить эмблему ВДВ.

Видимо сил одной военной полиции не достаточно, чтобы брать под контроль столь большие территории, которые перешли под контроль Асада и России после начала операции "Друга Реджепа" против курдов.

Плюс фото колонны, которая 15 января отметилась в Камышли.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В случае получения наследства Децла его мать готова передать все деньги сыну музыканта. Об этом она заявила в интервью отечественным изданиям. После смерти Дела осталась квартира в Москве, где он ранее проживал. За недвижимость в данное время платит его мать Ирина Толмацкая. В месяц ей приходится отдавать до 15 000 рублей, что накладно для женщины. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика