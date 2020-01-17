Помпео оценил возможность изменения отношений с Россией после смены правительства

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия РФ в отношении Соединенных Штатов вряд ли изменятся после смены правительства страны.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В четверг президент подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.
Сам новый премьер пообещал представить новый состав кабинета министров «в ближайшее время».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ведущий «Реутов ТВ» Владимир Маркони сообщил поклонникам о пополнении в семье. В социальных сетях комик опубликовал фотографию, где он держит на руках новорожденного сына. Маркони попросил подписчиков помочь ему с выбором имени для второго ребенка. «Ребята, покидайте вариантов имен. Не Гульермо же называть дитя!», – написала звезда ютуб-шоу Comment Out. Поклонники поделились своими вариантами. Посмотреть […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Помощь в полбордюра / 25 ноября
- В «Нафтогазе» пригрозили «Газпрому» закачкой транзитного сырья в свои хранилища / 26 ноября
- Кэти Топурия и Григорий Лепс рассказали о детях Пугачевой Лизе и Гарри Галкиных: «У них гены» / 12 января
- «Перегруз»: озвучена версия крушения украинского Boeing 737 / 8 января
- Отмечающий 75-летний юбилей Максим Дунаевский рассказал, почему Вертинская отказалась от роли Мэри Поппинс / 15 января
- Лживый и бездарный: Садальский набросился на российский телеканал / 14 декабря
- Медики рассказали о четырех ранних симптомах болезни Паркинсона / 28 декабря
- Мнение: «Опасные секреты» Кэтрин Ган / 12 декабря