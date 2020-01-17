Помпео оценил возможность изменения отношений с Россией после смены правительства

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия РФ в отношении Соединенных Штатов вряд ли изменятся после смены правительства страны.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В четверг президент подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.

Сам новый премьер пообещал представить новый состав кабинета министров «в ближайшее время».

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