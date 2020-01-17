Грета Тунберг приняла участие в митинге в защиту климата в Швейцарии

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в митинге в защиту климата, который прошел в Лозанне (Швейцария).

Всего в акции приняли участие около 15 тысяч человек. «Мы вступили в новое десятилетие, но пока мы не увидели никаких свидетельств того, что реальные действия для борьбы с изменением климата происходят. И это должно измениться», — сказала Тунберг.

Участники акции собрались сначала на вокзальной площади, а затем прошли по улицам Лозанны. Митинг продлился около двух часов. Собравшиеся скандировали: «Будущего без природы нет!».

На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Всемирный экономический форум (ВЭФ), на который приедут мировые лидеры и представители бизнеса. Тунберг планирует принять в нем участие.

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