Грета Тунберг приняла участие в митинге в защиту климата в Швейцарии

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в митинге в защиту климата, который прошел в Лозанне (Швейцария).
Всего в акции приняли участие около 15 тысяч человек. «Мы вступили в новое десятилетие, но пока мы не увидели никаких свидетельств того, что реальные действия для борьбы с изменением климата происходят. И это должно измениться», — сказала Тунберг.
Участники акции собрались сначала на вокзальной площади, а затем прошли по улицам Лозанны. Митинг продлился около двух часов. Собравшиеся скандировали: «Будущего без природы нет!».
На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Всемирный экономический форум (ВЭФ), на который приедут мировые лидеры и представители бизнеса. Тунберг планирует принять в нем участие.
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