Подозреваемый в подготовке теракта в Берлине оказался племянником Чеченского Геббельса

Одним из подозреваемых в подготовке теракта в Берлине стал беженец из Чечни Зелимхан Б., являющийся племянником политического деятеля Ичкерии Мовлади Удугова, известного под псевдонимом Чеченский Геббельс. Об этом Зелимхан рассказал в интервью СМИ.
Утром 14 января полиция и спецназ окружили его у подъезда дома в Берлине, ему заявили, что в отношении него проводится следствие по делу о подготовке теракта в немецкой столице, сказал Зелимхан в интервью Deutsche Welle.
У него и четырех других фигурантов дела забрали флеш-карты и смартфоны. На телефоне Зелимхана Б. нашли видеозапись длиной меньше 30 секунд, на которой запечатлена синагога.
Зелимхан утверждает, что снимал дорогу, а не синагогу, чтобы отправить ролик друзьям в Чечне и показать им Берлин.
Местная прокуратура сообщила, что на данный момент оснований для ареста Зелимхана и других подозреваемых нет. Сам Зелимхан заявил, что не знает, почему его и его друзей называют радикальными исламистами.
«Я не знаю, почему нас так называют. Из-за бороды? В полиции меня допрашивал человек, у которого борода была такая же рыжая – и длиннее моей. Полицейский сказал мне, что люди боятся бородатых людей. Я его спросил: «А почему вашей бороды никто не боится?», – сказал он изданию.
В начале недели в Германии прошла масштабная операция по задержанию исламистских радикалов из Чечни, их заподозрили в подготовке теракта, заявили в генпрокуратуре страны.
В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров на личной странице в Instagram опубликовал список укрывающихся в Турции террористов, к одним из которых он причислил Мовлади Удугова.
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