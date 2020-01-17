Школьники отказались от горячего в столовой из-за резкого подорожания обедов

17.01.2020, 18:50, Новости дня

Цены поднялись сразу же после того, как поменялся комбинат питания.

В одной из школ Сосноборска (Красноярский край) родители перестали выдавать детишкам деньги на обеды в школьной столовой. И все из-за того, что цены на горячий обед стали «кусаться». А поднялась стоимость школьных обедов после того, как у учебного заведения поменялся комбинат питания.

Вот и приходится ребятам есть булочки с пирожками из экономии. Впрочем, дело не столько в экономии, сколько в принципиальной позиции родителей учеников. Как рассказал сегодня ngs24 депутат Александр Глисков, который специально разбирался с данным вопросом, комбинат питания Комбинат «Волна» ООО РИЧ  выиграл конкурс, потому что показал цены дешевле конкурентов, причем, существенно — на 70%, а после победы, тут же их и поднял. Вот родители и посчитали, что не станут платить такому комбинату за нечестность.

На самом комбинате объяснили повышение ростом цен на продукты, из-за которых им и пришлось поднимать стоимость завтраков на 8%, а обедов на 13%.

Хотя и тут родители «подловили» подрядчика: одни и те же обеды в разных школах стоят по-разному.

Депутат решил пойти до конца и обратиться в соответствующие инстанции для проверки. Тем более, что президент России Владимир Путин потребовал, чтобы учеников начальных классов обеспечивали горячим обедом бесплатно.



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