Волшебная кошка, нарисованная лошадь и школа с учениками. Что продают в интернете за миллионы

Очень дорогие объявления

Любопытное и в то же время странное предложение появилось на сайте объявлений «Авито»: продажа необычной кошки. Животное проживает в Новороссийске и, по утверждению автора объявления, обладает сверхъестественными способностями. Например, кошка якобы сама попросила владельца продать ее.

На просторах сети подобных экзотических предложений можно найти не один десяток. Представляем подборку свежих объявлений со странными предложениями и сильно завышенными ценниками.

Хозяин целебной кошки из объявления на «Авито» описал подробную историю знакомства с животным. Оно состоялось на могиле сибирской целительницы Дуняши, в селе Чудиново Челябинской области. Туда будущий обладатель пушистого создания приехал, чтобы найти спокойствие из-за проблем в жизни.

«На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив у Дуняши помощи, я выходил с кладбища, где за мной буквально увязалось это пушистое создание. Я понял, что это знак, и не ошибся», — написал мужчина.

Согласно рассказу, после того, как в его жизни появилась кошка, всё изменилось в лучшую сторону. В частности, ответы на важные вопросы он теперь якобы получает, когда спит. К примеру, по словам владельца загадочного млекопитающего, однажды во сне к нему явилась кошка и попросила, чтобы тот продал её. Вырученные деньги житель якобы должен отдать на неведомое благое дело.

Осознав все достоинства кошки, автор объявления оценил домашнее животное в 20 миллионов рублей. Но при этом он уточнил, что готов поторговаться.

В то же время на «Авито» можно встретить и другие не менее интересные объявления. Например, в Улан-Удэ один из учеников гимназии решил продать учебное заведение, в котором он сам и обучается. Юный торговец не поскупился на шедрое предложение: он предлагал выкупить гимназию вместе со всем имуществом и даже учениками за 15 миллионов рублей.

Но самый дорогой ценник установил москвич, который выставил на продажу свой детский рисунок 1984 года за 140 миллионов рублей. ​​Автором творения под названием «Красноармеец на лошади» является 41-летний Владимир Мкртчян. Он считает ценник в 140 миллионов рублей предельно низким для подобной работы, поэтому поторговаться вряд ли получится.

Ранее «Блокнот Ставрополь» изучил самые диковинные вещи, которые продают простые россияне в сети. Например, в интернете нашлись объявления о продаже аттракционов или археологических находок, которым много тысяч лет.

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