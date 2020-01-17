В Москве школьник избил учительницу прямо во время урока

Восьмиклассник несколько раз ударил женщину кулаками в лицо

Ученик восьмого класса одной из столичных школ Дмитрий Мартынов избил учительницу Ирину Лукьянову во время урока физики. Это произошло после того, как она потребовала прекратить слушать музыку и забрала у него наушники на уроке.

Восьмиклассник несколько раз ударил женщину кулаками в лицо, после чего принялся крушить класс в котором проходил урок.

Все происходящие одноклассники снимали на видео телефоны. На кадрах видно что ученик бьет стекла, руками разбивает клавиатуру, со словами «да я щас на..й тут все ра…у».

В результате пол в кабинете оказался залит кровью. Со слов одноклассников, Диму перевели к ним в школ в этом году.

Также ученики рассказали, что Дима на уроках ничего не делал, ругался матом на всех и вел себя отвратительно.

После инцидента у учителя обнаружили травму головы, Следственный комитет проводит проверку.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ведущий «Реутов ТВ» Владимир Маркони сообщил поклонникам о пополнении в семье. В социальных сетях комик опубликовал фотографию, где он держит на руках новорожденного сына. Маркони попросил подписчиков помочь ему с выбором имени для второго ребенка. «Ребята, покидайте вариантов имен. Не Гульермо же называть дитя!», – написала звезда ютуб-шоу Comment Out. Поклонники поделились своими вариантами. Посмотреть […]