Новый премьер-министр России Михаил Мишустин выпустил первое распоряжение

Глава правительства назначил нового руководителя ФНС.
Утвержденный вчера в должности премьер-министра России Михаил Мишустин 17 января назначил нового руководителя Федеральной налоговой службы. Это стало первым документом, подписанным Мишустиным в качестве главы правительства.
Как сообщает сайт кабмина, новым главой ФНС стал Даниил Егоров, бывший заместитель Мишустина, который возглавлял налоговую службу до 16 января.
Глава ФНС Даниил Егоров
Кандидатуру нового премьер-министр президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы 15 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Это произошло после резонансного Послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил грядущие конституционные преобразования.
Государственная дума 16 января одобрила Михаила Мишустина на должность премьер-министра 388 голосами «за» при 41 воздержавшемся. Против не голосовал никто.
Дмитрий Медведев попрощался со старой должностью постом на Facebook и отправился на новый пост заместителя председателя Совета Безопасности.
Вскоре будет утвержден новый состав кабмина. Сегодня стало известно, что правящей партии «Единая Россия» есть претензии к четырем министерства правительства Медведева.
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