Министрам правительства Медведева не выплатят компенсаций

Эксперты предполагают, что компенсации высокопоставленным чиновникам не полагаются по закону, но без должностей их не оставят и «пристроят» в какие-нибудь госкорпорации.
Законом не предусмотрена денежная компенсация для министров и вице-премьеров, ушедших в отставку вслед за Дмитрием Медведевым. Так что «парашюты» исключены. В то же время глава профсоюза, опекающего госсотрудников Николай Водянов не исключил, что многое будет зависеть от контрактов, который заключали с чиновником индивидуально, вдруг там и есть пункт о «золотом парашюте».
В то же время преподаватель Финуниверситета при правительстве России Александр Шатилов выразил сомнения «Известиям» относительно «отступных». Он считает, что должность чиновника – особенная, потому бонусами на нее не «заманивают». Шатилов высказал предположение, что отставникам предложат другие должности, к примеру, в госкорпорациях. Одним словом, не обидят, чиновники ничего не потеряют, даже если и не получат «парашюты». О роспуске правительства Дмитрий Медведев объявил 15 января. Уже на следующий день президент России утвердил на пост главы кабинета министров Мишустина.
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