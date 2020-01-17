Денисова призвала международные организации защитить права украинцев, которых в Крыму лишили свободы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала правозащитников из международных организаций помочь спасти украинцев, которых в Крыму лишили свободы российские оккупационные власти. Об этом она написала в Facebook 17 января.
«Рустем Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров – помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько – изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров – оставлены умирать в СИЗО. Все эти вопиющие факты были мной выяснены за последние сутки. …Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателя ОБСЕ Эди Рама, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и представителей всех дипломатических миссий использовать все механизмы, возможности, полномочия и ресурсы и отреагировать на все эти вопиющие факты нарушения прав граждан Украины, чтобы не допустить необратимых последствий для их здоровья, а кого-то спасти от смерти», – заявила Денисова.
Она отметила, что помещение Шейхалиева и Абдулкадырова в психбольницу с круглосуточным видеонаблюдением нарушает их права на приватность; Приходько выдвинули новое обвинение и отказали во встрече со священнослужителем; Гафарова оставили под стражей, несмотря на хроническое заболевание почек; Абдулгазиева, у которого обнаружили заражение крови, поместили в камеру с «блохами, клопами и насекомыми».
⚡️⚡️⚡️Рустем Шейхалієв, Владлен Абдулкадиров – поміщені у психіатричну лікарню, Олега Приходька – ізольовано від…
Posted by Людмила Денісова on Reede, 17. jaanuar 2020
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала правозащитников из международных организаций помочь спасти украинцев, которых в Крыму лишили свободы российские оккупационные власти. Об этом она написала в Facebook 17 января. «Рустем Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров – помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько – изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров – оставлены умирать в СИЗО. […]
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