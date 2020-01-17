Автоновости: Реальность — нереальна: Jaguar Land Rover готовит кресло, которое обманывает

Компания Jaguar Land Rover заявила, что разрабатывает «автомобильное кресло будущего», которое должно создавать иллюзию движения для мозга. Ожидается, что такая технология способна улучшить самочувствие водителя и бороться с последствиями для здоровья, вызванных сидячим образом жизни.

Компания сообщает, что трансформирующееся по форме сиденье использует встроенные механизмы управления, которые создают постоянные микроколебания. Их цель — обмануть мозг и заставить его испытывать те же ощущения, что и во время ходьбы. То есть автоматика должна убедить разум, что человек не сидит, а идет.

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Заявляется, что, имитируя движения, совершаемые человеком при ходьбе, технология может снизить риски для здоровья, вызванные длительным нахождением в сидячем положении во время длительных поездок. Детально механизм работы системы не раскрывается, но, скорее всего, такая имитация призвана запустить в организме более активные физиологические процессы, чтобы, как говорится, кровь не застаивалась при долгом сидении на одном месте в длинных поездках.

Система может быть индивидуально настроена под предпочтения водителя и каждого пассажира.

Jaguar Land Rover также сообщает, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, свыше четверти жителей земного шара – 1,4 миллиарда человек – ведут преимущественно сидячий образ жизни, что может повлечь за собой проблемы с мышцами ног и бедер, вызывая в свою очередь боли в спине. Ослабленные мышцы также увеличивают риск получения травм в результате падения или растяжения.

Ранее компания уже предлагала решения, позволяющие бороться с укачиванием и препятствовать распространению бактерий в салоне при помощи технологии ультрафиолетового излучения, чтобы остановить распространение простуды и гриппа.

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Последнее: Компания Jaguar Land Rover заявила, что разрабатывает «автомобильное кресло будущего», которое должно создавать иллюзию движения для мозга. Ожидается, что такая технология способна улучшить самочувствие водителя и бороться с последствиями для здоровья, вызванных сидячим образом жизни. Компания сообщает, что трансформирующееся по форме сиденье использует встроенные механизмы управления, которые создают постоянные микроколебания. Их цель — обмануть мозг […]