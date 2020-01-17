В Петербурге у пенсионерки угнали иномарку за 1,4 миллиона рублей

17.01.2020, 18:30, Разное

В Санкт-Петербурге неизвестный угнал у пенсионерки автомобиль Hyundai Creta. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что оставила свою машину на несколько часов в
Василеостровском районе. Когда она вернулась, то иномарки уже не было. Полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование, сообщает ИА «Невские новости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Санкт-Петербурге неизвестный угнал у пенсионерки автомобиль Hyundai Creta. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что оставила свою машину на несколько часов в Василеостровском районе. Когда она вернулась, то иномарки уже не было. Полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование, сообщает ИА «Невские новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика