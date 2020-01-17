Ученые рассказали, почему нужно делиться неловкими ситуациями

Результаты необычного эксперимента показали, что рассказывать неловкие ситуации о себе полезно, ведь они способны сделать человека более креативным.

В эксперименте приняли участие 111 добровольцев, которых разделили на две группы. Участников первой группы просили рассказывать о неловких моментах, за которые им стыдно, а участники второй группы делились ситуациями, которыми они могут гордиться. Затем специалисты выдали участникам эксперимента канцелярские скрепки, которым нужно было найти креативное применение. В итоге эксперты отметили, что участники первой группы придумали на 26% больше способов, чем участники второй группы.

Такие результаты свидетельствуют о том, что неловких ситуаций стыдиться не стоит, ведь их присутствие в жизни человека со временем положительно влияют на человека, делая его мышление креативным.

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