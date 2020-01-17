Организация псевдореферендума. Трем депутатам горрайонных советов в Донецкой области сообщили о подозрении

Трем депутатам горрайонных советов в Донецкой области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.
Спецслужба установила, что в апреле 2014 года депутат Лиманского горсовета добровольно содействовала в организации псевдореферендума, в частности, она возглавила «избирательную комиссию» в селе Кривая Лука. Там она подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты.
По версии следствия, депутат Константиновского горсовета организовал и провел «референдумы» в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленовка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое поле.
Тогдашний депутат Мироновского сельсовета, отметили правоохранители, на внеочередной сессии приняла решение о проведении фейкового референдума и активно призывала жителей области к участию.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В мае 2014 года группировки «ДНР» и «ЛНР» провели «референдумы» о независимости, их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Санкт-Петербурге неизвестный угнал у пенсионерки автомобиль Hyundai Creta. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что оставила свою машину на несколько часов в Василеостровском районе. Когда она вернулась, то иномарки уже не было. Полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование, сообщает ИА «Невские новости».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Историю эволюции мотыльков и летучих мышей учебники освещают неправильно / 27 декабря
- Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке / 27 декабря
- Флагманские смартфоны OnePlus получат технологию невидимых камер / 16 января
- Путешествуйте выгодно / 27 декабря
- В Нью-Йорке пропала табличка из расследования ФБК о телеведущей Наиле Аскер-заде / 9 декабря
- Индийский исследователь с помощью камеры Canon 700D обнаружил 11 НЛО возле Солнца / 21 декабря
- Под песни и пляски: на концерте Сердючки родился ребенок / 3 декабря
- Данные 267 миллионов пользователей «Фейсбука» появились в открытом доступе / 20 декабря