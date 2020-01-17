Организация псевдореферендума. Трем депутатам горрайонных советов в Донецкой области сообщили о подозрении

Трем депутатам горрайонных советов в Донецкой области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.

Спецслужба установила, что в апреле 2014 года депутат Лиманского горсовета добровольно содействовала в организации псевдореферендума, в частности, она возглавила «избирательную комиссию» в селе Кривая Лука. Там она подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты.

По версии следствия, депутат Константиновского горсовета организовал и провел «референдумы» в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленовка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое поле.

Тогдашний депутат Мироновского сельсовета, отметили правоохранители, на внеочередной сессии приняла решение о проведении фейкового референдума и активно призывала жителей области к участию.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2014 года группировки «ДНР» и «ЛНР» провели «референдумы» о независимости, их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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