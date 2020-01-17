Одну из предполагаемых причин гибели динозавров опровергли

Ученые определили, что вулканическая активность не сыграла главную роль в массовом вымирании, в ходе которого погибли динозавры. Эксперты уверены, что главная причина – падение астероида.

На сегодняшний день основной причиной вымирания динозавров считают падение на Землю астероида. Однако некоторые специалисты считают, что процесс вымирания динозавров был запущен задолго до столкновения. Так предполагается, что причиной массового вымирания также была вулканическая активность. Ранее проведенные исследования показывали, что вулканы действительно могли привести к таким последствиям, поскольку они выделяют диоксид серы и диоксид углерода.

Сотрудники Йельского университета сообщили, что вулканическая активность влияла на окружающую среду, однако не настолько сильно, чтобы погубить целую популяцию динозавров.

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