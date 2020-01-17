Историк Соколов рассказал об идиллии в отношениях с убитой студенткой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо, в котором рассказал подробности отношений со студенткой.

«Раньше, казалось бы, все в наших отношениях было идиллией, которую можно найти разве что в романах. Так практически и было до того момента, когда мы начали жить вместе…», – написал Соколов в своем письме в редакцию «Комсомольской правды».

Он вспомнил, как девушка стала его «ближайшей помощницей», как ездила с ним на реконструкции баталий, помогла с подготовкой выступлений. Соколов также пишет, что она сама заговорила о необходимости оформить законный брак уже через несколько месяцев отношений.

«После Нового 2018 года жена ушла уже окончательно, а Настя переселилась ко мне домой. Мы стали жить фактически как муж и жена. Осенью 2018 года мы с Анной (бывшая жена, – прим. ВЗГЛЯД) официально развелись, а в 2019 году подали с Настей заявление в ЗАГС», – сказано в письме историка.

Он уточняет, что бракосочетание должно было произойти осенью 2019 года, но его пришлось перенести из-за расходов на поездки. «Мы съездили на берег моря во Францию и в Испанию, я впервые взял машину напрокат. И на ней мы путешествовали по Средиземноморскому берегу. Потом устроили праздник, посвященный 250-летию со дня рождения императора Наполеона. Для этого мы сняли особняк на Большой Морской улице. Основное бремя расходов легло на меня. У нас с Настей не осталось средств, чтобы сделать красивое бракосочетание», – отметил историк.

Ранее Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центр психиатрии Сербского.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

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