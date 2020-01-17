Лекарства не подорожают после ввода маркировки

17.01.2020, 18:30, Разное

После ввода маркировки лекарства не будут дорожать. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
Согласно информации журналистов, новые поправки в законодательстве российские власти приняли в декабре прошлого года. Внесение соответствующих изменений будет осуществляться поэтапно и завершится к 1 июля текущего года. Как отметил государственный деятель, сейчас ведется плановая работа в согласии с органами исполнительной власти. Контролируются все стадии, по которым проходят лекарства, и их обращение в РФ.

Ранее президент страны заявил о необходимости тщательного наблюдения над препаратами. Владимир Путин призвал усилить их проверку в аптеках и на производстве, передает «ПолитЭксперт».



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