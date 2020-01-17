Специалисты рассказали, действительно ли организму необходимо 7 часов сна

В ходе недавно проведенного исследования ученые занимались поисками доказательств того, что человеческому организму действительно необходимо минимум 7 часов сна ежедневно. В итоге были найдены доказательства отсутствия взаимосвязи между продолжительностью сна и когнитивными способностями.

Эксперты в течение длительного периода времени анализировали данные 613 человек, которые сообщали о продолжительности своего сна в пяти временных точках между 1985 и 2013 годами. Также после данного опроса ученые провели тесты, определяющие уровень когнитивных способностей, и сделали магнитно-резонансную томографию. Затем исследователи тщательно анализировали полученную информацию и определяли, насколько сильно зависят когнитивные способности человека от продолжительности его сна.

Исследователи с уверенностью заявили, что различий в когнитивных показателях и объеме серого вещества нет.

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