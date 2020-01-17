Для российских танков создадут новые мощные снаряды

Российские танки получат инновационные снаряды. Контракт на их создание Минобороны подписало с НИИ имени Бахирева.

Новыми снарядами станут оснащать пушки Д-81, установленные на танках Т-90, Т-80 и Т-72. Все поставки необходимо закончить до конца лета нынешнего года, а ведомство потратит на покупку орудия больше 51 миллиона рублей. До завершения года танковые войска получат 2000 таких орудий.

Машиностроительный институт, с которым заказчик подписал соглашение, ранее сконструировал снаряды 3БМ44 «Лекало». Благодаря им отечественное танки могут в случае надобности без проблем ликвидировать современное оборудование соперника на дистанции 3-5 километров за счет высокопрочного сердечника, который сделан из вольфрама. Военные специалисты уверены, что у «Лекала» нет конкурентов на сегодняшний день. Он отлично подходит для 125-мм орудий, имеющихся на танках. Предшественник «Манго» способен пробить 520 мм брони с довольно небольшого расстояния, а новый образец проникает сквозь вещество 650 мм. Например, этого хватит для поражения американского «Абрамса».

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Последнее: Российские танки получат инновационные снаряды. Контракт на их создание Минобороны подписало с НИИ имени Бахирева. Новыми снарядами станут оснащать пушки Д-81, установленные на танках Т-90, Т-80 и Т-72. Все поставки необходимо закончить до конца лета нынешнего года, а ведомство потратит на покупку орудия больше 51 миллиона рублей. До завершения года танковые войска получат 2000 таких […]