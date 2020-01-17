Юлия Савичева пожаловалась на высокую температуру после возвращения из отпуска

Юлия Савичева вернулась из отпуска и тут же подхватила вирус, распространяющийся по Москве и выбивающий «всех из колеи». Артистка пожаловалась на высокую температуру и показала в Instagram фото из больницы.

Снимок сделан, когда Савичева была на осмотре у врача. Медик испугала звезду, заявив, что просто так от этого вируса, постоянно мутирующего, не отделаться. Против инфекции уже не действуют лекарства, поэтому требуются более жесткие методы терапии. Если заболевание запустить, появятся осложнения на легких.

Савичева пообещала усиленно лечиться, так как у нее запланировано множество дел на ближайшее время, и ей не хочется никого подводить. «Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, а если заболели, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы», — обратилась знаменитость к подписчикам. Фолловеры в свою очередь пожелали певицы поскорее оправиться от болезни.

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