Пять стран требуют от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ и выплаты компенсаций

Пять стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, требуют от Ирана полного признания вины и выплаты компенсаций. Об этом заявили министры иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана после встречи в Лондоне 16 января, пишет агентство Associated Press.
Главы МИД призвали Иран провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование причин катастрофы и беспристрастное судебное разбирательство в отношении лиц, признанных виновными в сбивании самолета.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.
16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших украинцев. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их Украине.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Пять стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, требуют от Ирана полного признания вины и выплаты компенсаций. Об этом заявили министры иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана после встречи в Лондоне 16 января, пишет агентство Associated Press. Главы МИД призвали Иран провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Постпред Ирана в ООН: На убийство Сулеймани мы ответим военной акцией / 4 января
- Владельцы киевского «Динамо» подали на Порошенко в Лондонский суд / 17 января
- Экс-глава Nissan сбежал из Японии с помощью футляра для музыкального инструмента – СМИ / 1 января
- Нокаутированному Федором Емельяненко американцу потребовалась помощь медиков / 29 декабря
- Times — Францию ожидает «зима недовольства» из-за всеобщих забастовок / 3 декабря
- МВД не будет закупать роботов-полицейских / 8 декабря
- Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией / 12 декабря
- Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране – Пристайко / 10 января