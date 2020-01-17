МИД РФ объяснил атаку на украинский «Боинг» «нервозностью» иранцев

17.01.2020, 18:14, Новости дня

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что действия иранских военных, которые сбили на прошлой неделе украинский самолет, были вызваны «нервозностью» Тегерана, получившего сообщения о «предполагаемом присутствии» американских истребителей F-35 у своих границ.

«…В воздухе были минимум шесть [американских] F-35 — в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Это информация, которая, я думаю, еще подлежит перепроверке. Но просто хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях», — заявил Лавров, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российского внешнеполитического ведомства в 2019 году.

Действия иранских военных, сбивших ракетным ударом «Боинг» украинской авиакомпании МАУ, в результате чего погибли все 176 человек на борту, привели к кризису внутри самого Ирана. В течение нескольких дней по всей стране проходят массовые акции протеста, начавшиеся после того, как власти Исламской республики признали свою вину в авиакатастрофе.

Лавров назвал инцидент «человеческой ошибкой», добавив, что он не пытается никого оправдать за случившееся.

Однако он подчеркнул важность понимания контекста ситуации – катастрофа случилась несколько часов спустя после иранской ракетной атаки на военные базы в Ираке, на которых размещаются американские военнослужащие. По словам Лаврова, «в момент после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара Соединенных Штатов. Не знали, в какой форме», — заявил и.о. министра иностранных дел России.



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Последнее: И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что действия иранских военных, которые сбили на прошлой неделе украинский самолет, были вызваны «нервозностью» Тегерана, получившего сообщения о «предполагаемом присутствии» американских истребителей F-35 у своих границ. «…В воздухе были минимум шесть [американских] F-35 — в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Это информация, которая, я […]

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