Вопрос дня: Как правильно купаться в проруби на Крещение?

Простатит, псориаз, экзема, аденома предстательной железы, фронтит, гайморит, бронхит, астма, аритмия, гипертония – это далеко не полный список заболеваний, которые могут обостриться после крещенских купаний в ледяной воде без какой-либо подготовки. И это уже не говоря об остановке сердца, инсульте или инфаркте.

В общем, и врачи, и священники, и даже «моржи» все последние годы активно пытаются предостеречь людей от купания зимой – прежде всего тех, кто никак перед этим не закалялся и не тренировался.

Однако это не помогает. В 2018 году в иорданях искупались более полутора миллионов россиян, в 2019-м – уже почти на миллион больше. В 2020-м окунаться будут даже заключенные – в колониях для них сделали специальные купели.

В Москве для крещенских купаний, которые традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января, в 2020 году оборудуют около 40 «площадок», в Подмосковье их будет впятеро больше – 214. При этом специально оговаривается, что у каждой иордани будут дежурить полицейские, спасатели и врачи. И неспроста.

Тем же, кто все же очень хочет «смыть грехи» (на самом деле таким способом их не смыть, напоминают в РПЦ) или закалиться (однократно искупавшись, этого не добиться), трижды окунувшись в ледяную купель, стоит соблюдать ряд правил, рекомендованных как медиками, так и «моржами»:

– все же отказаться от купания при любой болезни – ее можно только усугубить;

– не пить спиртное и не есть непосредственно перед купанием;

– не нырять в иордань со льда или головой вперед;

– разогреться перед купанием, сделать ряд физических упражнений;

– не окунаться с головой – только по подбородок;

– не плавать в купели более минуты – достаточно лишь окунуться;

– заранее подготовить полотенце, теплую одежду и чай, чтобы согреться сразу после купания;

– выйдя из воды, сразу одеться, стоять на морозе нельзя;

– лучше сразу сесть в теплую машину или зайти в теплое помещение.

Некоторые священники также рекомендуют поскромнее одеваться – купаться в специальной рубашке, например. Чтобы никого не провоцировать, как было с жителем Липецка в 2019 году:

«Поразился количеству лицемерных нехристей, прикидывающихся верующими. Такое обилие женских тел в купальниках, к тому же уродливо-тучных. Такое ощущение, что наши женщины используют любую возможность, чтобы с невинным видом посверкать перед посторонними мужчинами голыми сиськами, якобы под благовидным предлогом», – написал тогда мужчина на своей странице «ВКонтакте».

Откуда пошла традиция крещенских купаний

Судя по всему, к этому вопросу нужно подходить с двух сторон. Во-первых, в христианстве есть традиция освящать воду на Богоявление – она появилась не сразу, и в православии окончательно в нынешнем виде оформилась только к середине XVII века, после реформы Никона. Спустя годы праздники Богоявления и Крещения разошлись по датам, хотя изначально их отмечали в один день – и освящение воды в источниках перекочевало на Крещение, на 18-19 января.

Процедура следующая: священнослужитель молится, затем трижды опускает в воду крест, затем призывает Святой Дух. И вода становится святой.

Но вот в оценках того, как этот факт воспринимать верующим, священники расходятся. С древних времен прихожане набирали эту воду чтобы пить, окроплять ею иконы, умываться. Некоторые священники считают, что и этого делать не обязательно – мол, любая вода в эти дни святая, если сердце чистое и есть вера. Другие же настаивают, что огромные очереди из людей, набирающих воду из источников канистрами и ведрами, все же оправданны – кроме как в церкви или иордани святой воды нигде не найти. Но большинство сходятся во мнении, что купаться в проруби в эти дни не надо – и вредно, и толку никакого не приносит.

С другой стороны, мирской, обычай ритуального очищения водой был на Руси еще с языческих времен, это потом на него наслоились Богоявление и даже Святки, после которых якобы нужно было снять с себя грехи. Для этого русские и использовали святую воду – умывались, иногда купались в ней. Но так было не повсеместно. Впоследствии сказались и все более частые паломничества к месту крещения Христа в Иорданию – там верующие, желая прикоснуться к святыне и очистить душу, погружались в воды одноименной реки. И не только православные, а любые христиане. Только вот температуры – и воздуха в Иордании, и воды в Иордане – позволяют окунаться хоть круглый год, а вот в России, тем более в январе, с этим сложнее – поэтому на абсурдность «морозных» купаний и обращают внимание многие их критики.

Но в итоге так получилось, что одна традиция слилась с другой.

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