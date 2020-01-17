«Мисс Украина 2018» Гузь показала декольте крупным планом

19-летняя представительница Украины на конкурсе «Мисс мира-2018» Леонила Гузь обнародовала в Instagram фото в верхе от купальника – бюстгальтере без шлеек, засветив крупным планом декольте.
«Эх, скоро 21. Не спится. Пытаюсь насладиться последними денечками двадцатки», – написала она.
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Эхххх Скоро 21 * Не спится))) пытаюсь насладиться последними денёчками, двадцатки *
Финал конкурса «Мисс Украина 2018» состоялся 20 сентября 2018 года, победительницей стала киевлянка Вероника Дидусенко, но ее лишили титула из-за нарушения требований конкурса. По мнению жюри, она скрыла, что была замужем и что у нее есть ребенок.
Гузь не удалось войти в ТОП-30 на «Мисс мира 2018».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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