«Мисс Украина 2018» Гузь показала декольте крупным планом

19-летняя представительница Украины на конкурсе «Мисс мира-2018» Леонила Гузь обнародовала в Instagram фото в верхе от купальника – бюстгальтере без шлеек, засветив крупным планом декольте.

«Эх, скоро 21. Не спится. Пытаюсь насладиться последними денечками двадцатки», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Эхххх Скоро 21 * Не спится))) пытаюсь насладиться последними денёчками, двадцатки *

Публикация от Леонила Гузь (@leonila.guz) 16 Янв 2020 в 4:40 PST

Финал конкурса «Мисс Украина 2018» состоялся 20 сентября 2018 года, победительницей стала киевлянка Вероника Дидусенко, но ее лишили титула из-за нарушения требований конкурса. По мнению жюри, она скрыла, что была замужем и что у нее есть ребенок.

Гузь не удалось войти в ТОП-30 на «Мисс мира 2018».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученику 10 класса, который «минировал» центральный вокзала в Киеве, Печерский райсуд вынес предупреждение. Об этом говорится в постановлении суда от 13 января, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений. Согласно материалам дела 27 декабря около 12.30 подросток, находясь в школе, попросил у одноклассника телефон, с которого позвонил на спецлинию полиции и сообщил о минировании […]