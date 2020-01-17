Пьяный пассажир упал на рельсы в московском метро

Днем 17 января в московском метро пассажир упал на пути перед прибывающим составом. ЧП случилось на станции «Войковская» Замоскворецкой линии, передает VSE42.ru.

Спасатели извлекли мужчину живым и передали сотрудникам скорой помощи. Очевидцы рассказали, что пассажир упал на рельсы по собственной неосторожности. По данным РИА Новости, пострадавший был пьян.

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