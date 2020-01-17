В Москве решили открыть платные парковки еще на 80 улицах

17.01.2020, 18:05, Новости дня

На 80 улицах столицы с 17 февраля появятся новые платные парковки. Их разместят в местах, где местным жителям не хватает мест для стоянки, и находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов. Сообщили в столичном ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность как реальный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс – пропускную способность городских улиц. Это помогает не только улучшить ситуацию на дорогах, но и облегчает жизнь местным жителям, ведь часто у них нет других возможностей для парковки, кроме прилегающих улиц. В платное парковочное пространство войдут те улицы, которые предлагали местные жители. Также на ряде улиц будут скорректированы тарифы», – сообщили ТАСС  в ГКУ АМПП.

Отмечается, что перед принятием решения о нововведениях, специалисты учреждения «тщательно рассмотрели и обсудили все обращения совместно с муниципальными депутатами, а также изучили последние экспертные исследования РЭУ им. Плеханова».

Парковки появятся в районах: Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

На некоторых улицах изменятся парковочные тарифы, в основном в центре города. В некоторых местах тарифы повысятся, а в некоторых понизятся. К примеру, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова ранее был установлен тариф 60 рублей в час, теперь – 40 рублей в час. Также изменения произойдут на улицах, где граничили высокий и низкий тариф: 200 рублей в час против 60 рублей.

Порядок оплаты стоянки не меняется, как и прежде парковку следует оплатить в течение 5 минут любым удобным способом. С тарифными изменениями можно ознакомиться на информационных ресурсах столичного транспортного комплекса.

Сейчас парковки действуют более чем на 1 тыс. улиц Москвы, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа – от 40 до 380 рублей.

В ноябре вице-мэр Москвы Максим Ликсутов сообщил, что столичный Департамент транспорта предложил расширить зоны платных парковок на 13 районов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученику 10 класса, который «минировал» центральный вокзала в Киеве, Печерский райсуд вынес предупреждение. Об этом говорится в постановлении суда от 13 января, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений. Согласно материалам дела 27 декабря около 12.30 подросток, находясь в школе, попросил у одноклассника телефон, с которого позвонил на спецлинию полиции и сообщил о минировании […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика