Мишустину предоставили госохрану

Новому премьеру РФ Михаилу Мишустину предоставлена государственная охрана, как это предписывает законодательство, пишут СМИ со ссылкой на источник в Доме правительства.
«Госохрана предоставлена новому председателю правительства», – сказал собеседник ТАСС.
В ФСО отказались комментировать эту информацию.
В РФ действует закон «О государственной охране», предписывающий, что госохрана предоставляется председателю правительства страны.
В законе отмечается, что госохрана подразумевает предоставление персональной охраны, связи для нужд органов госвласти, информации об угрозе его безопасности, траспортное обслуживание, бытовое обслуживание и обеспечение, безопасное питание и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученику 10 класса, который «минировал» центральный вокзала в Киеве, Печерский райсуд вынес предупреждение. Об этом говорится в постановлении суда от 13 января, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений. Согласно материалам дела 27 декабря около 12.30 подросток, находясь в школе, попросил у одноклассника телефон, с которого позвонил на спецлинию полиции и сообщил о минировании […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин счел важным активное развитие волонтерского движения в России / 15 января
- На крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске произошел пожар / 12 декабря
- В Сомали возле отеля прогремел взрыв, погибли семь человек / 22 декабря
- Захарова отреагировала на готовность Украины «принять пару областей России» / 2 декабря
- «Вы всегда сможете вернуться». Вице-президент Еврокомиссии написал «любовное письмо» Великобритании, которая выходит из ЕС / 26 декабря
- Украина договорилась с США о поставке еще одной партии Javelin – Минобороны / 26 декабря
- Лавров сообщил об угрозах Уилана просверлить головы сотрудникам ФСИН / 11 декабря
- Рада за две недели до Нового года утвердила смету расходов парламента в 2019-м / 18 декабря