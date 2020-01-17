Валерия показала снимок Пригожина в женских туфлях в Дубае

Сейчас Валерия и ее муж отдыхают в Дубае. На днях певица показала в Instagram снимок Иосифа Пригожина в женских туфлях.

Супруги регулярно делятся с фолловерами различными сюжетами из путешествия и рассказывают подробности своего времяпрепровождения. По словам Валерии, по приезду в Дубай шел сильный дождь, из-за чего половина города оказалась затопленной, но спустя 3 дня показалось солнце. Недавно звездная пара ужинала в ресторане, а компанию им составили артист Егор Крид и футболист Александр Кокорин. Необычный состав знаменитостей удивил поклонников. Другой вечер Пригожин и его жена провели с Филиппом Киркоровым, который также находится в Дубае. Представители шоу-бизнеса играли в настольные игры.

В отпуске Валерия и продюсер занимаются спортом, посещая тренажерный зал. На странице исполнительницы можно увидеть снимки из парка «Сад чудес», который славится большим количеством цветов. Там их более 70 видов. Кроме этого, во время очередной прогулки звезды примерили гигантские женские туфли на каблуках. Примечательно, что Пригожин не отказался от подобной затеи, чем порадовал фанатов. «Впали в детство. Из обуви бы не выпасть», — подписала снимок певица.

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